Sembra essere scoppiata una nuova crisi piuttosto “seria” tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il campanello d’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando il dj ha smesso di seguire la fidanzata su Instagram. Non è la prima volta che accade: lo scorso giugno, infatti, i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si erano unfollowati a vicenda, per poi chiarire che avevano avuto una discussione. Nessun commento, almeno fino ad ora, da parte dei diretti interessati, ma i fan della coppia hanno percepito aria di crisi tra i due. Inoltre, Basciano ha tolgo il “segui” anche alla madre di Sophie, Valeria Pasciuti.

Circa un anno fa (era l’8 settembre 2022), Alessandro Basciano si inginocchiava sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per fare la proposta di matrimonio alla sua Sophie Codegoni. A distanza di quasi dodici mesi da quel momento magico, con in mezzo l’infinita gioia per la nascita della piccola Céline Blue, pare che tra i Basciagoni sia calato improvvisamente il gelo.

Nelle ultime ore, ad intervenire sulla questione senza però sbilanciarsi, è stato Amedeo Venza, amico della coppia nonché esperto di gossip. Le sue parole, però, sembrano di fatto confermare la crisi tra i Basciagoni: “Allora ragazzi, Ale ha tolto il segui a Sophie. Ok, l’abbiamo visto tutti! Io però non chiedo mai ai ragazzi cosa è successo quando capita qualcosa, e questo sempre per rispetto dei bambini. Detto ciò, anche questa volta non mi va di chiedere, ma vi invito a non fare paragoni stupidi per un semplice motivo: c’è di mezzo la questione della piccola, che in altre coppie non c’è, e già per questo non dovreste fare i paragoni. Perché qui non sta giocando nessuno. Continuate a rispettare la situazione a prescindere da tutto. E state sereni”.

Inoltre, pochi minuti, Alessandro Rosica ha confermato che tra i due ex vipponi ci sarebbe maretta: “Momento di grande crisi. Come vi dissi a malincuore non vedo futuro per la coppia, anche se c’è e c’è stato sentimento, ma sono troppo diversi e litigarelli”.