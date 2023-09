Teresa Langella sposerà Andrea Del Corso. Intervistata da Fanpage.it, l’ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne ha ripercorso le tappe della sua vita, partendo dall’esordio sul piccolo schermo.

“Sono sempre stata ambiziosa, guardavo Uomini e Donne da casa, e così decisi di fare un provino. Entrai come corteggiatrice, avevo 18 anni. Non andò bene e a distanza di tempo la redazione mi contattò per Temptation Island. Io credo nel destino e in quel periodo un mio zio che oggi purtroppo non c’è guardava il programma. Lui ha sempre voluto che conoscessi Maria De Filippi, e così è stato. Sono sempre stata convinta che mio zio mi ha aiutata, lui venne a mancare e mi chiamarono per Temptation, poi Maria mi diede il trono”.

A Temptation Island Teresa ha ammesso di aver notato il suo attuale compagno: “Questa storia mi mette i brividi. Al momento dello ‘scappucciamento’ incrociai lo sguardo di Andrea, ricordo che mi venne una fitta al cuore. Poi non ci incontrammo più. Dopo il programma offrirono il trono ad entrambi. Lui però disse di no perché era impegnato. A volte ci penso, credo sia tutto pazzesco. Quando arrivò il trono, Mara Masone chiese di conoscerlo. Quando lo vidi in studio rimasi senza parole. Lui iniziò il percorso con Mara, a me piace farmi corteggiare, ma per sfida decisi di andare nel suo hotel. Ci incontrammo e parlammo per un’ora, già lì capii la nostra intesa. Durante il nostro percorso lo mettevo alla prova costantemente, non riuscivo a conoscerlo fino in fondo”.

Ad oggi i due sono in fase di preparazione per le nozze. E ‘ arrivata, infatti la fatidica proposta: “Io non so come ha fatto, non avevo capito nulla. Credevo avesse organizzato una sorpresa per il mio compleanno, poi quando iniziò a parlarmi vidi che era in ansia, ma prima di vedere la scritta in spiaggia non avevo capito nulla”.

Teresa ha poi rivelato location e periodo del matrimonio: “O la prima o la seconda settimana di maggio, in Costiera. Devo ancora confermare la location, anche in base a quello avrò la data certa. Sposarmi in Costiera è il mio sogno. Ora sto visitando altre location, Andrea se n’è andato in giro e ora andrò in giro con i miei genitori. Mi ha detto ‘Tanto comunque scegli sempre tu’”.