Solo pochi giorni fa, Oriana Marzoli aveva annunciato l’ennesima rottura con Daniele Dal Moro. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip lo aveva fatto con un post su Twitter: ““E’ finita ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto. Ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.

Eppure, pochi giorni prima, la modella venezuelana, nel consueto appuntamento settimanale sul suo canale Mtmad, aveva annunciato di essere tornata con l’imprenditore veneto: “Sono felice ora, mi si nota nell’animo che sono power… Sto bene col mio ragazzo ora, molto bene. Quando sto bene si vede. Sono piena di energia […] Sono venuta in Italia a lasciare l’appartamento. Non so perché l’ho affittato perché sono stata sempre a casa del bimbo. Sono stata pochissimo tempo qui, sono stata letteralmente sempre a Verona”.

Ma un dettaglio sui social emerso nelle ultime ore potrebbe ribaltare nuovamente lo scenario. Deianira Marzano ha infatti condiviso tra le stories su Instagram, due scatti condivisi da Oriana e Daniele che si trovano nello stesso posto: “Oriana e Daniele di nuovo insieme”, ha commentato l’esperta di gossip, la quale poi ha rivelato un dettaglio inedito riguardante il futuro televisivo dell'ex tronista: “Qualcuno mi aveva accennato della presenza di Daniele al GF spagnolo. Non so ancora in che contesto”.

Nelle scorse settimane, infatti, dalla Spagna arrivavano voci secondo le quali la Marzoli avrebbe partecipato al Gran Hermano Vip insieme a Luca Onestini, suo ex coinquilino nella Casa più spiata d’Italia. E’ possibile che in qualche modo verrà coinvolto anche Dal Moro? Staremo a vedere.