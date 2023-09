Manca esattamente una settimana all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. La prima novità riguarda i concorrenti: i telespettatori vedranno nella Casa più spiata d’Italia personaggi Vip e Nip. Dopo i primi annunci sui famosi, ieri sera Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato l’identità dei primi tre concorrenti Nip.

"Il Grande Fratello sta per tornare e cambierà un po' la filosofia. Ci saranno mischiati Vip e persone non famose": con queste parole Aldo Vitale, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, presenta il nuovo cast. "Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei. E Letizia Petris fra i non famosi, una fotografa”.

Chi è Vittorio Menozzi

Vittorio Menozzi, concorrente Nip del GF, si è da poco laureato all’università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale. 21 anni, da qualche tempo lavora anche nel mondo della moda. Il futuro gieffino ha già lavorato per importanti brand di lusso come Dolce e Gabbana e Missoni. Su Instagram conta circa 6 mila followers: tra questi anche Giorgia Soleri, l'ex di Damiano dei Maneskin.

Chi è Letizia Paris

Letizia Paris, di professione fotografa,ha 24 anni, è di Riccione ed è laureata in Digital Comunication. Così dice la sua bio su Instagram dove vanta ben 14.700 followers.

Chi è Giselda Torresan

Giselda Torresan, nonostante sia una nip, la ragazza ha il profilo verificato su Instagram e più di 100 mila followers. Vanta anche un’intervista a Il Messaggero e tutto grazie alla sua passione per la montagna che l’ha resa a tutti gli effetti una influencer.