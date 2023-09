La relazione tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera è giunta ai titoli di coda ormai da diversi mesi. I Nicotelli (come li chiamano i fan dell’ormai ex coppia) hanno partecipato alla registrazione di una puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre.

Stando alle anticipazioni, la studentessa varesina e l’ingegnere romano hanno svelato alcuni retroscena in merito alla rottura, avvenuta lo scorso giugno. In attesa della messa in onda dell’attesissima puntata, la scorsa settimana Carola ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio.

Carola svela alcuni retroscena sulla rottura con Federico

“Eravamo entrambi innamoratissimi. I primi due mesi sono stati bellissimi. Abbiamo preso casa a Roma e andava tutto bene. Poi abbiamo iniziato a litigare su tutte, perché la pensavamo in modo diverso. Questo è stato motivo di discussione e abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione perché non c’erano più i presupposti per andare avanti. E’ stata una decisione sofferta. Lasciarsi è una scelta difficile perché sai cosa perdi, ma allo stesso tempo non te la senti più di stare in quella situazione. E’ stata però una scelta consapevole. L’amore c’è sempre stato, ma non è bastato”.

Nel frattempo, ha sorpreso e non poco i followers di Carola Carpanelli vederla in compagnia di una protagonista della decima edizione di Temptation Island. Lei è Alessia Ligotti, che ha partecipato al viaggio nei sentimenti con Federico Viviani. Al termine del programma, la trentunenne triestina ha deciso di mettere la parola fine alla storia d’amore con l’ormai ex fidanzato, e ha intrapreso una conoscenza con il tentatore Lorenzo (Lollo) Di Curzio. Ma di recente, Alessia ha raccontato che i due non si frequentano più: “Io e Lollo non ci frequentiamo. Ho capito che siamo caratterialmente incompatibili".