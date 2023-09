Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip vivono una relazione che definire burrascosa è puro eufemismo, questione ben nota ormai a chiunque, soprattutto ai loro numerosissimi fan.

Solo giovedì pomeriggio, la modella venezuelana aveva annunciato la rottura numero 8573834657839 con l’imprenditore veneto. Quanto tutto sembrava nuovamente perduto, sabato sera i due ex vipponi erano nello stesso locale, e ieri Oriana si è immortalata in auto al fianco di Daniele.

I continui tira e molla tra i due ormai non fanno praticamente più notizia, ma sul web c’è chi sostiene che quella tra gli Oriele sia una storia “fake” che esiste esclusivamente per ragioni di hype: “Oriana e Daniele vogliono arrivare a Venezia con questo hype fumoso sulla loro storia fake che continuerò anche al Gran Hermano Vip. In spagna amano gli amori trash e lì daranno il ‘meglio’ di loro con il fedele pubblico sgrillettante surgelato”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Ma guarda un po’, si vocifera che Daniele e Oriana entreranno al GF spagnolo insieme. Adoro come questi due prendono per il c*lo i loro fan”.