Edoardo Donnamaria ha ormai voltato pagina dopo la fine della turbolenta storia d’amore con Antonella Fiordelisi. Ma sebbene la rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sia maturata da più di due mesi, resta ancora altissima la tensione tra lo speaker radiofonico e l’influencer campana che, nel corso di queste settimane, si sono scambiati numerose frecciatine sui social.

A far però discutere negli ultimi giorni è stata un’intervista che Edoardo ha rilasciato al settimanale Nuovo, nella quale ha accusato la madre dell’ex fidanzata di “esagerare”. Alcune settimane fa, infatti, la signora Milva rivelò che Antonella non riusciva ad alzarsi dal letto per quanto era accaduto: “Non lo so, forse si riferiva ad un episodio in particolare – ha dichiarato Donnamaria -. Sicuramente ci stava male, ma a me sembra esagerato dire che non si alza dal letto. Poi l’ho vista negli ultimi giorni al mare e a cena fuori, quindi mi sembra un po’ forte affermare che non si alza dal letto”.

Intanto, poche ore fa, tra le sue Instagram stories, il volto di Forum ha mostrato alcuni dei regali ricevuti dai fan (tra questi anche una scacchiera), e ha voluto ringraziarli: “La cosa assurda (come oggi) è che spesso chi mi manda regali non si firma neanche, come se non gli interessasse prendersi i meriti ma vorrebbe, come ho letto una volta in un bigliettino, solamente vedermi sorridere… Ci riuscite quasi sempre, anche con molto meno di oggi, perché solo pensare di comprare qualcosa che sapete piacermi è una grande dimostrazione di affetto. Grazie di cuore”.

Non tutti, però, hanno apprezzato le parole dell’ex vippone. Un utente, infatti, si è chiesto com’è possibile che Edoardo abbia ancora dei fan dopo quanto accaduto con Antonella. La risposta dell’ex vippone non si è fatta attendere: "Te rode il c*lo che a te non ti fila manco tua mamma, eh?”.