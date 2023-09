Sta circolando sui social un video nel quale Letizia Petris, una delle nuove concorrenti Nip del Grande Fratello, durante una live con un utente di nome “Remagio”, lui le chiede “Mi hanno detto che mi bomberesti, sbaglio?”, e lei risponde: “E’ vero, penso che hai il ca**o gigante!”.

Il video di Letizia Petris metterebbe dunque già in crisi la famosa “linea anti trash” imposta da Pier Silvio Berlusconi. "Se fossi single ti bomberei. Da fidanzata non lo farei mai", dice la giovane in una live con un utente, "Remagio", il quale le risponde: "Perchè mi bomberesti? Se vuoi lo dico. Pensi che io abbia il ca**o gigante". Nel video incriminato la giovane non sembrerebbe imbarazzata dalla conversazione però ammette: "Io l'ho detta a Mauro in confidenza, lui l'ha detto davanti a tutti".

Oltre Letizia Petris, Aldo Vitale, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, ieri ha annunciato altri nomi scelti per la nuova edizione del Grande Fratello. Tra i Nip ci sono anche Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma e modello per brand importanti come Dolce e Gabbana e Missoni, e Giselda Torresan, operaia di Treviso, nonché infulencer da oltre centomila followers.