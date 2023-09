Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Peris. Sono questi i nomi dei primi tre concorrenti Nip ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre.

A spoilerarli è Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni: “Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei. E Letizia Petris fra i non famosi, una fotografa”.

Giselda Torresan, influencer da oltre centomila followers

Nonostante sia una “Nip”, Giselda Torresan ha il profilo “verificato” su Instagram e conta più di centomila followers. La nuova gieffina vanta anche un’intervista a Il Messaggero, e tutto grazie alla sua passione per la montagna, che l’ha resa a tutti gli effetti una influencer. TV Sorrisi e Canzoni la definisce “operaia”, ma Giselda è anche altro. “Adoro star da sola specialmente mentre faccio trekking, in realtà vivere in malga non significa isolarsi dalla società, anzi. Sicuramente ci sono meno occasioni di incontri, ma posso garantire che riesco a tenere comunque tante relazioni con amici e amanti della montagna che passano da quelle parti. Contatti che rimangono attivi anche grazie ai social. Nonostante le difficoltà della montagna, rimango connessa anche a quelle quote.

Ho sempre avuto la passione della fotografia. Ho cominciato a pubblicare panorami di montagna, in seguito ho deciso di unire quei selfie che sono diventati il mio marchio di fabbrica. Momenti tra i sentieri o sopra una roccia, altre volte mentre faccio la polenta, oppure con i miei gatti. Ho avuto subito un grande riscontro dalla rete, i mi piace e i followers sono diventati virali, evidentemente queste immagini conquistano, sono lo specchio del mio spirito libero”.

Vittorio Menozzi, modello per Dolce e Gabbana e Missoni

Vittorio Menozzi si è appena laureato all’università di Parma in Ingegneria gestionale e gestione industriale. Il 21enne, da qualche tempo lavora anche nel mondo della moda. Il futuro gieffino infatti ha già sfilato per importanti marchi come Dolce e Gabbana e Missoni. 186 cm di altezza, 44 di piedi, occhi e capelli marroni, questa è la sua scheda nell’agenzia Trend Models. Una curiosità: tra i suoi follower anche Giorgia Soleri, ex di Damiano David dei Maneskin.

Letizia Paris, su Instagram ha quasi 15mila followers

Letizia Peris (di lei si sa pochissimo), 24 anni, professione fotografa, è di Riccione ed è laureata in Digital Comunication. Su Instagram conta quasi quindicimila followers.