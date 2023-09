E’ il giorno di Myrta Merlino. La conduttrice è stata protagonista della notizia di mercato televisivo più succulenta dell’estate, e opra si presenta ai blocchi di partenza pronta ad iniziare la sua avventura a Pomeriggio 5. Dal 4 settembre, raccoglierà l’eredità lasciata da Barbara D’Urso, che aveva inaugurato diversi anni fa questo segmento cruciale per la programmazione giornaliera della rete ammiraglia di Mediaset.

A Myrta Merlino spetterà il compito di dare un nuovo volto al programma pomeridiano di Canale 5, che dovrà combinare la necessità di dare maggiore centralità agli aspetti di cronaca, attualità e politica senza dimenticare gli elementi di leggerezza che da sempre caratterizzano il programma.

"Non era il mio progetto di vita, dopo tanti anni di quotidiano a La7, con “L’aria che tira”. Avevo ricevuto un’offerta dalla Rai e una da Mediaset che mi aveva convinta: avrei dovuto condurre una prima serata su Rete4. Poi, a fine giugno, a sorpresa è arrivata questa proposta", ha dichiarato nei giorni scorsi Myrta Merlino. Progetto che è stato comunicato nel mese di luglio e che ha comportato la fine dell'esperienza di Barbara D'Urso alla guida del programma e la fine dei rapporti con Mediaset dopo tantissimi anni. Uno smacco di non poco conto per il noto volto di Canale 5, ma in un'intervista la Merlino ci ha tenuto a precisare che non c'è alcuna rivalità con la collega:

"Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”.