Partirà lunedì 11 settembre la nuova stagione di Uomini e Donne. La scorsa settimana sono iniziate le registrazioni, durante le quali sono stati presentati i nuovi tronisti: i giovanissimi Brando e Christian e l’ex volto di Temptation Island Manuela Carriero.

Nelle scorse ore, a dire la sua sui nuovi volti del dating show di Maria De Filippi è stata Federica Aversano. L’ex tronista ha rilasciato una lunga intervista a Lollo Magazine: “Sono carinissimi. Sicuramente Brando, se io avessi avuto 20 anni, mi sarebbe piaciuto molto. Molto carino, un bel tipo. Anche Christian è dolcissimi. Manuela sinceramente non la conosco proprio, però sembra carina anche lei. Una bella impressione, poi si vedrà quello che combineranno”.

Federica è stata prima corteggiatrice di Matteo Ranieri, per poi accomodarsi sul trono l’anno successivo: “Sono due esperienze completamente diverse. Entrambi sono ricordi bellissimi. Però forse, visto che l’obiettivo del programma è innamorarsi di qualcuno, l’ho sfiorato facendo la corteggiatrice. Ecco è un ricordo un po’ più dolce rispetto alla tronista”.

La Aversano ha poi detto la sua in merito alle coppie dell’ultima edizione scoppiate dopo pochi mesi: “Un po’ penso sia normale. In generale tante coppie che non nascono nei programmi, dopo essersi conosciute, si lasciano dopo poco tempo. Un po’ perché si arriva alla scelta non convinti. Potrei dire di tante coppie ‘lo sapevo, ‘l’avrei immaginato”.

E sulla rottura tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera: “Io non penso che abbia ragione lei o abbia ragione lui, tantomeno ho seguito la cosa. Semplicemente loro, per me, caratterialmente non si prendevano. Immaginavo che sarebbe finità così”.