La scorsa settimana sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Grandi assenti in studio Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, due volti storici del Trono Over. Ma se l’assenza del cavaliere partenopeo rimane avvolta nel mistero (anche se in molti ritengono sia dovuta alle nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi), il gossip sul cavaliere tarantino impazzano.

Lo scorso giugno, Riccardo era stato avvistato ad un matrimonio in compagnia di una donna misteriosa che, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, pare si chiami Gabriella e viva a Martina Franca. Alcuni giorni fa, un messaggio arrivato alle colleghe di IsaeChia.it ha di fatto confermato le voci circa una nuova relazione di Guernieri: “Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato”.

Ieri pomeriggio, una nuova foto arrivata in direct a Deianira, mostra Riccardo a passeggio per le vie di Monopoli in compagnia di quella che dovrebbe essere la nuova fiamma. Tuttavia, il fatto che il cavaliere abbia una relazione non sarebbe il motivo della sua assenza a Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, a Riccardo non sarebbe mai arrivato l’invito per partecipare nuovamente al dating show.