Nelle ultime settimane stanno circolando sempre con maggiore insistenza rumor circa una presunta relazione di Antonino Spinalbese. Lo scorso agosto, l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è stato paparazzato in compagnia della modella Anita Cerri. I due sono avvistati insieme in barca a Portovenere, nei pressi dell’isola di Palmaria.

L’ex di Belen Rodriguez, dopo l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, pareva potesse intraprendere una relazione con Ginevra Lamborghini, sua ex coinquilina. Ma a distanza di poco tempo, l’ex vippone ha frenato l’interesse per la cantante perché riteneva che si trattasse esclusivamente di una relazione mediatica, e ha preferito restare estraneo alle dinamiche del gossip e della tv. Poi, è stato visto in compagnia di Carolina Stramare, con la quale si mormorava avesse una liaison poi smentita dalla stessa ex Miss Italia, che ad oggi ha una relazione con il calciatore del Torino Pietro Pellegri.

Lo scorso fine settimana è stata una foto a destare la curiosità dei followers. Antonino, infatti, ha pubblicato uno scatto di una ragazza che si copre il volto con le mani, e in molti ritengono si trattasse proprio di Anita Cerri. Tra i due c’è solo un’amicizia oppure sta nascendo un sentimento più profondo? Quel che è certo è che per il momento si tratta esclusivamente di voci, e Spinalbese ha sempre mantenuto una notevole riservatezza sulla sua vita sentimentale.