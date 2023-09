Manca meno di una settimana al debutto della nuova edizione del Grande Fratello. Tantissime le novità, e non solo per la tanto chiacchierata rivoluzione anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi e per il cast ibrido, composto da Vip e Nip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, avrà anche un nuovo studio.

Il conduttore, gli autori e la produzione traslocheranno dal Palastudio di Cinecittà al Centro di produzione televisiva Voxson di via Tor Cervara. La scenografia, però, non cambierà tantissimo, visto che era stata modificata già un anno fa per la settima edizione del Gf Vip. Ciò che cambierà è la distanza tra la Casa e lo studio: se prima erano poche centinaia di metri, adesso saranno quasi 10 chilometri.

Intanto, i profili social del Grande Fratello hanno mostrato, seppur in parte, la scenografia, in particolare la poltrona rossa destinata a Cesara Buonamici, unica opinionista, e alle gradinate dove sarà presente il pubblico.