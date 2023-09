Ieri pomeriggio, Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, ha spoilerato i nomi dei primi tre concorrenti Nip della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza lunedì 11 settembre.

“Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, operaia di Treviso, Vittorio Menozzi, ingegnere di Parma, Alex Schwazer, campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares, un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei. E Letizia Petris fra i non famosi, una fotografa”.

A far discutere in queste ore il popolo social è Letizia Petris, 24 anni, professione fotografa. Vive a Riccione ed è laureata in Digital Comunication e su Instagram conta quasi quindicimila followers. La nuova concorrente del reality di Canale 5 è un volto molto noto ai giovani del riccionese, dato che è la fotografa ufficiale del Samsara e realizza dirette su Twitch molto seguire. Ma non è tutto.

L’anno scorso, Letizia ha infatti sfilato sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e, secondo i beninformati, è molto addentro al mondo dello showbiz. A tal riguardo è già diventata virale sui social una sua foto in compagnia di Can Yaman, il divo turco attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione di Viola come il mare. Insomma, Nip mica tanto!