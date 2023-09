Adesso è ufficiale: Rebecca Staffelli sarà la nuova esperta dei social del Grande Fratello. La speaker di Radio 105, che conduce il programma serale 105 Night Express, prenderà il posto di Giulia Salemi.

La figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, apparirà sulla copertina del numero di Chi in edicola domani, insieme al conduttore Alfonso Signorini e a Cesara Buonamici, che sarà l’unica opinionista. Rebecca debutterà lunedì 11 settembre in occasione della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello.

Classe 1998, Rebecca Staffelli è nata a Milano da papà Valerio Staffelli e mamma Matilde Zarconi. Ha cominciato a fare radio nel 2021: oggi è la conduttrice radiofonica del programma 105 Night Express, in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23. Spesso è comparsa nello studio di Amici di Maria de Filippi per giudicare gli allievi ed è felicemente fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne.