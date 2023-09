Si scaldano i motori in vista dell’attesissima nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. Alla conduzione, ancora una volta, ci sarà Alfonso Signorini, mentre a vestire i panni di unica opinionista sarà Cesara Buonamici. Alla postazione social, invece, dopo l’addio di Giulia Salemi, ci sarà Rebecca Staffelli, speaker radiofonica e figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio.

Uno dei compiti più difficili spetta sicuramente alla conduttrice di Radio 105, che raccoglierà il testimone dalla fidanzata di Pierpaolo Pretelli, vera icona del reality show di Canale 5, nonché amatissima sui social. L’influencer italo-iraniana è una delle “vittime” più illustri della linea anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi, e per Rebecca non sarà affatto semplice prendere il suo posto nel cuore dei telespettatori.

Intanto, ha svelato cosa dovrebbe accadere durante la prima puntata del Grande Fratello: “Ci dovrebbe essere un saluto rivolto a Giulia Salemi per il passaggio del testimone. Fonti vicinissime alla nuova inviata, fanno sapere che non vuole nessun paragone, ma è quasi scontato che ci sarà”.

Chi è Rebecca Staffelli

Classe 1998, Rebecca Staffelli è nata a Milano da papà Valerio Staffelli e mamma Matilde Zarconi. Ha cominciato a fare radio nel 2021: oggi è la conduttrice radiofonica del programma 105 Night Express, in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23. Spesso è comparsa nello studio di Amici di Maria de Filippi per giudicare gli allievi ed è felicemente fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne.