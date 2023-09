Lunedì 11 settembre prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello. Alla conduzione, ancora una volta, ci sarà Alfonso Signorini, mentre a vestire i panni di unica opinionista sarà Cesara Buonamici. Alla postazione social, invece, dopo l’addio di Giulia Salemi, ci sarà Rebecca Staffelli, speaker radiofonica e figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio.

La novità più grande, però, riguarda il cast. Metà concorrenti, infatti, saranno personaggi del mondo dello spettacolo, mentre l’altra metà saranno persone “comuni” desiderose di mettersi alla prova in questa nuova esperienza, come riportato dal settimanale Chi in edicola oggi.

“Un elemento di novità sta nel fatto che verranno messe insieme le vite di persone comuni, che non hanno alcuna frequentazione con il mondo della tv, con persone che hanno avuto e hanno ancora una vita in tv. Il cortocircuito tra queste due sfere promette già bene. Come interagiranno? Cosa scopriranno? Un ingrediente nuovo ed originale. Il programma si pone come obiettivo quello di raccontare e analizzare in modo approfondito l’autenticità di certi comportamenti, cercando anche di spiazzare un po’ tutti con qualche stratagemma. Perché, dopo 23 anni, la sfida più ambiziosa è proprio quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni. Per questo, metà del cast sarò composto da perfetti sconosciuti”.

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, quasi nessuno dei Nip scelti sogna un futuro in televisione: “Il desiderio di apparire appartiene a chiunque, soprattutto a chi decide di affrontare la televisione, ma non basta. La cifra del Grande Fratello è proprio quella di far emergere la spontaneità, i comportamenti umani di fronte a certe situazioni, certe dinamiche […]. Hanno accettato di partecipare al programma per poter raccontare il loro vissuto, traguardi e sconfitte compresi. Un’altra novità consiste proprio nel fatto che sono state cercate persone che siano espressione del nostro tempo e che difficilmente si possono collegare a qualcuno che abbiamo già visto. Grande Fratello 3.0, insomma”.

I primi tre vip ad essere stati ufficializzati sono stati Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, mentre i tre nip sono Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan i quali, però, non sono del tutto estranei al mondo dello spettacolo e dei social. La prima è una fotografa piuttosto conosciuta nel mondo dello showbiz, il secondo è un modello seguito anche da Giorgia Soleri, e la terza è un’eco-influencer che vanta oltre centomila followers. Proprio per tale ragione, il popolo social ha iniziato a mugugnare, e in molti hanno sottolineato come questi nip, o presunti tali, in realtà abbiano già diversi agganci con il mondo dello spettacolo.