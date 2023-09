Volano letteralmente stracci tra Greta Rossetti e Perla Vatiero. E’ esplosa una vera e propria faida a colpi di video su TikTok tra l’attuale fidanzata di Mirko Brunetti e la sua ex.

Perla e Mirko sono stati due dei protagonisti indiscussi della decima edizione di Temptation Island, e durante il falò di confronto finale hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione, durata circa cinque anni. I due hanno lasciato il villaggio in compagnia dei rispettivi tentatori, Igor Zeetti e, appunto, Greta Rossetti, con i quali hanno intrapreso una relazione.

Nelle ultime ore, a scatenare un vero e proprio putiferio sui social, è stato un video pubblicato su TikTok da Greta, nel quale, in sostanza, dà della “brutta” a Perla. Non si è fatta attendere la replica di quest’ultima, che rivolgendosi ai fan ha dichiarato: “Vi sto leggendo tutte, vedo che mi mandate tiktok e dite che devo rispondere, ma non ne ho alcuna intenzione. I miei video sono stati fatti esclusivamente per ridere, ma vedo che lei sta un po’ esagerando e non ho alcuna intenzione di abbassarmi ai suoi livelli. Anzi, vi ringrazio tantissimo perché siete dalla mia parte, lo noto nei commenti. Penso che lei abbia notato che facendo dei video riferiti a me le sue visualizzazioni si alzano, e quindi dà sfogo a questa sua ossessione".