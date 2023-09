Lunedì 11 settembre debutterà su Canale 5 la nuova stagione di Uomini e Donne. Quest’anno ci sarà una novità, come reso noto dalla piattaforma streaming ufficiale del palinsesto targato Mediaset. Il dating show di Maria De Filippi, che andava in onda fino alle 16,10 circa, ha infatti subito un taglio sul finale di circa un quarto d’ora. Inizierà, come di consueto, alle 14,45 e finirà alle 15,53.

Gli opinionisti sono stati riconfermati: Tina Cipollari e Gianni Sperti siederanno al loro posto, con Ida Platano, ex dama del Trono Over, presumibilmente al loro fianco. Tra i nuovi tronisti anche Manuela Carriero, ex volto di Temptation Island, reduce della rottura con l’ex vippone Luciano Punzo.