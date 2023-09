Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati due dei protagonisti indiscussi della decima edizione di Temptation Island. La loro relazione è giunta al capolinea dopo circa cinque anni, ma entrambi si sono “consolati” in fretta con i rispettivi tentatori, Greta Rossetti e Igor Zeetti, conosciuti proprio durante il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Negli ultimi giorni, Greta è finita al centro del gossip per alcune sue paparazzate con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, con il quale ha avuto una breve relazione prima di partecipare a Temptation Island. L’ex tentatrice ha però chiarito che tra i due c’è esclusivamente un’amicizia. Anche Mirko, incalzato dai follower, è stato costretto ad intervenire sulla questione: “Ne sto leggendo tantissime in questi giorni e non ho mai voluto rispondere perché a me non piace dare spiegazioni a nessuno, ma devo. Chiaramente io sono a conoscenza di tutto, ho conosciuto Eugenio che è una bravissima persona e un papà meraviglioso. Ho conosciuto i bimbi in videochiamata. Io e Greta stiamo benissimo insieme, lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie, io le ho sempre parlato delle mie. Io mi fido di lei e lei si fida di me, stiamo benissimo insieme. Quindi, potete dire tutto quello che volete”.

Nelle ultime ore, Brunetti ha risposto alle curiosità dei fan, e chi gli chiedeva (di nuovo) se stesse ancora con Greta, ha risposto: “Ma certo, e chi dice il contrario non ha nient’altro da fare. Viviamo a 600 km di distanza e abbiamo ripreso a lavorare. Mi manca, però come si dice, ‘l’attesa aumenta il desiderio’”. A chi invece gli ha chiesto cosa ne pensasse di Perla e Igor, ha detto: “Sono usciti insieme dal programma e sono fidanzati”.