Mirko Brunetti si scaglia contro la sua ex Perla Vatiero dopo la faida social che l’ha vista protagonista nelle ultime ore con l’ex tentatrice di Temptation Island Greta Rossetti.

Ieri, la modella brianzola era finita nell’occhio del ciclone a causa di un TikTok indirizzato alla Vatiero. Perla aveva prontamente replicato alla frecciatina con un video su Instagram, sottolineando di non volersi minimamente abbassare a “quei livelli”. In seguito, Mirko ha ripreso in una storia su Instagram il titolo di un articolo sulle due donne, facendo partire un conto alla rovescia al termine del quale verrà svelata tutta la verità.

La faccenda sembrava chiusa, ma a quanto pare Brunetti ha pubblicato una storia in cui accusa pesantemente l’ex fidanzata di insultare Greta: “Premetto che l’unica intenzione è che certe cose vengano fuori per come sono andate, e che per troppo tempo ho lasciato correre. Il finto buonismo e il vittimismo a favor di telecamere e social non mi piace. Sono due mesi che, dalla diretta interessata, Greta subisce insulti molto pesanti dentro ma soprattutto fuori dai social. Sono stato zitto per carattere e per evitare discussioni. Siamo stati fin troppo signori a rimanere in silenzio. Ma siamo esseri umani anche noi, e tuto ha un limite. Il rispetto deve essere reciproco e non solo a convenienza. P. S.: Comunque nonostante tutto, l’unico che non si è mai espresso su altre storie e che da dentro al villaggio a oggi non ha sputato nel piatto dove ha mangiato sono io. C’è chi dimentica troppo in fretta”.