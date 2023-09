Amadeus e Gerry Scotti sono stati “beccati” insieme a colazione, e sui social la foto dei due conduttori è già diventata virale! Possibile che in questo incontro abbiano parlato della nuova edizione del Festival di Sanremo? La co-conduzione è un’ipotesi che diventa sempre più concreta.

Cosa ci fanno Amadeus e Gerry Scotti insieme a colazione? Non è dato ancora saperlo, ma in molti sono pronti a scommettere che ci sia di mezzo il Festival di Sanremo. Da diversi anni si parla di una loro probabile co-conduzione, e se dovesse esserci anche Fiorello si formerebbe un trio destinato a fare scintille.

“Beccati… colazione in compagnia di Gerry Scotti”, ha scritto Amadeus a corredo dello scatto che lo ritraggono con il collega. In passato, Gerry è stato in diverse occasioni vicino a Sanremo, ma la cosa non si è mai concretizzata. Il 2024 sarà l’anno buono? Staremo a vedere.