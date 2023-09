Nelle ultime ore è esplosa una vera e propria faida social con Greta Rossetti e Mirko Brunetti da una parte, e Perla Vatiero dall’altra.

Tutto è partito da un video pubblicato su TikTok dall’ex tentatrice di Temptation Island nel quale dà della “brutta” alla Vatiero. Immediatamente il popolo del web si è scagliata contro Greta, che si è difesa spiegando che quel filmato non era indirizzato a Perla. La spiegazione della Rossetti non ha però convinto gli utenti che hanno continuato ad attaccarla, tanto che Mirko ha deciso di intervenire raccontando che da due mesi la fidanzata subisce costantemente insulti molto pesanti. Dal canto suo, Perla ha replicato dicendo di non volersi assolutamente abbassare “ai suoi livelli”.

Nelle ultime ore, però, Greta ha deciso di tornare sulla questione, pubblicando un durissimo sfogo su TikTok nel quale ha attaccato pesantemente la Vatiero: “Il vero problema è che voi non vivete la mia vita privata e non vedete chi è lei in realtà. Facile fare le vittime online quando poi in privato sei una vipera. Accusate me di hype ma io sui social ci lavoravo anche prima della tv, lei è spuntata a fare i tiktok parlando di me solo dopo aver fatto il programma. Siete tutte accecate dalle sue lacrime da coccodrillo e lo capisco, ma non solo la persona che volete far credere e incomincio a essere un po’ stanca.

Prima o poi uscirà fuori la persona che è e vi renderete conto che non è così santa, casta e pura come immaginate. Non vedo l’ora di potervi far vedere come stanno le cose nella realtà, per ora devo accontentarmi di rispondere ad accuse e racconto sulla mia persona che non mi rappresentano. Ogni cosa ha il suo tempo, e io sono tranquilla e serena con la persona che sono sempre stata, trasparente. Cosa che purtroppo non si può dire di lei”.