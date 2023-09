Antonio Zequila è tornato al centro dell’attenzione mediatica per via di un video che non è passato inosservato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, che è arrivato a Venezia in occasione della Mostra del Cinema, e ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale lo vediamo a bordo di un taxi boat mentre attraversa la laguna e saluta persone “immaginarie”.

Il filmato in breve tempo è diventato virale, e “Er Mutanda” è stato immediatamente paragonato a Natalia Paragoni, che alcuni anni fa si rese protagonista della medesima gaffe. Antonella Fiordelisi ha colto immediatamente la palla al balzo per prenderlo in giro: “Ma chi saluti?”, ha chiesto l’influencer campana.

A commentare il video di Antonio Zequila è stato anche un altro ex vippone, ovvero Edoardo Tavassi: “Meritiamo l’estinzione”, ha scritto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi . Ma sui social in molti hanno fatto notare come la scorsa settimana anche sua cognata Clizia Incorvaia, sorella di Micol, abbia realizzato in sostanza lo stesso identico video, tanto che la Fiordelisi aveva punzecchiato anche lei: “Ho deciso che quando andrò a Venezia farò un video dove saluterò tutti dal motoscafo. Lo farò solo se non ci sarà nessuno”.

Al momento, Zequila non ha replicato a nessuno dei commenti.