L’ex fidanzata di uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip è finita in ospedale. Stando a quanto riportato dai colleghi di Novella 2000, Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei, ha avuto un’infezione alle vie respiratorie, con faringite, otite, tracheite febbrile e principio di broncopolmonite.

“Ho deciso di fare la terapia a casa, fino a venerdì non posso mettermi in viaggio perché sto veramente male, la febbre non scende mai e quando respiro mi brucia tutto. Appena mi rimetto vi racconto, ma credetemi non sono mai stata così male”, ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Chiara è partita per trascorrere alcuni giorni con il padre ed il fratello, quando ad un certo punto si è sentita male, aveva la febbre altissima e lamentava forti dolori alla testa. Da qui la decisione di andare in ospedale: “Arriviamo in ospedale, tremavo con 40 di febbre, il tampone era negativo. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, poi il prelievo da cui è risultato tutto sballato, un’infezione assurda. Ho fatto i raggi ai polmoni. A livello respiratorio sto molto molto meglio. Questa notte non ho avuto grandi difficoltà anche se il fiatone rimane e il fiato mi si spezza facilmente, ma non ho avuto bruciori. Va veramente meglio. Deve prendere ogni 5 ore una medicina/antibiotico. La febbre è scesa.

Domani mattina dovrei tornare a casa a Roma. In teoria questo era l’ultimo giorno di febbre. Onestamente però oggi l’orecchio mi fa molto più male di ieri. Respiro spezzato ma non brucia, quindi i polmoni sono a posto".