Un ex concorrente del Grande Fratello furiosa sui social a causa di un episodio che l’ha vista testimone oculare. Guendalina Canessa, attraverso un video su Instagram, ha raccontato ai suoi follower le ragioni per cui ha perso le staffe, tanto da mettersi ad urlare in pieno centro a Milano.

Come riportato dai colleghi di BlogTivvù, l’ex gieffina ha raccontato di aver assistito alle gesta di alcuni ragazzini in piazza Duomo: nello specifico, uno di loro avrebbe preso a calci un piccione. Guendalina, che ha assistito alla scena, ha iniziato ad urlargli contro: “Sono una bestia! C’era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione. Voi mi direte, ‘un piccione’. Ca**o no, gli ho detto: ‘Scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel c**o?’. Io sono stanca di vedere queste cose. Sono stufa, basta. Io rispetto pure i piccioni.

Siete una generazione di bruciati! Mi fate schifo, schifo. Sì, dico a voi ragazzini e ragazzine di me**a. A chi devo dare la colpa? Ai social? A questi video di TikTok di me**a? O devo dare la colpa ai genitori?”.