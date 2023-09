Antonella Fiordelisi era uno dei nomi in lizza per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express.

La concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto gareggiare in coppia con un'altra amatissima ex vippona, Sophie Codegoni. Questo prima che Alessandro Basciano si intromettesse e facesse saltare tutto. E’ questo il retroscena svelato da Gabriele Parpiglia su SDLTV Gossip, e sarebbe stato anche il motivi che avrebbe provocato la crisi tra i Basciagoni: “Era tutto pronto: Sophie Codegoni, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di Pechino Express'. Selfie insieme a pranzo per festeggiare il nuovo lavoro in tv. Le rispettive agenzie che avevano dato l’ok per cifre e contratti, i primi rumors social. Poi all’improvviso tutto si è stoppato. Ed è successo quando Alessandro Basciano, all’oscuro di tutto (i due erano già in crisi), ha appreso la notizia ed è andato su tutte le furie perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa; non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre - figlia che in questi primi mesi crea quel legame indissolubile che poi dura una vita. Ecco svelato il motivo che aveva spinto i due a separarsi”.

Intanto, nelle ultime ore, Alessandro Rosica ha rivelato che anche la presenza di Antonella Fiordelisi a Pechino Express sarebbe a rischio: “Mi dicono che Antonella è stata scartata. Vedremo”. Se quanto dichiarato dall’esperto di gossip dovesse risultare vero, è probabile che la produzione del programma condotto da Costantino della Gherardesca abbia deciso di escludere l’influencer campana proprio a causa del passo indietro fatto da Sophie Codegoni.