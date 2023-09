La figlia di una discussa quanto amata ex gieffina avrebbe un flirt in corso con un ex calciatore della Roma. Lei è Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, e l’ex giallorosso in questione sarebbe il calciatore belga di origini indonesiane Radja Nainggolan.

A lanciare lo scoop è Sonia Bruganelli tramite SDLTV Gossip, che ha ricostruito la vicenda a partire dai dettagli: “Che succede tra il calciatore Radja Nainggolan e Gaia, giovanissima figlia di Guendalina Tavassi? Andiamo con ordine. Sabato scorso la ragazza ha preso un volo direzione Anversa e dopo poche ore come potete vedere nel video di una story postata ma subito rimossa, era in casa di Naingollan. Sono quattro i giorni che i due hanno trascorso insieme tra casino, drink, e si presume in casa di lui. Le nostre fonti parlano di una liason nata proprio su Instagram. Ma il calciatore esattamente fino a due settimane fa stava con la sua storica compagna Claudia. Chiuso il calciomercato Naingollan ha chiuso nuovamente la sua storia d’amore con la madre dei suoi figli con la quale è ancora sposato a tutti gli effetti? E Guendalina, madre celebre di Gaia, è a conoscenza di questa situazione? Ps: da attenti osservatori lo scorso diciannove giugno sappiamo che il calciatore era alla festa di compleanno della ragazza. Come mai? Flirt già in corso…”.