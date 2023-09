Momento di grande imbarazzo per una delle influencer italiane più note. Stiamo parlando di Paola Turani (oltre due milioni di follower su Instagram) che, alla Mostra del Cinema di Venezia, ha sfilato sul red carpet con indosso un abito argento abbinato ad un mantello nero.

I fotografi urlano mentre lei sfila: “Qui Paola! Guarda noi! Sei bellissima”. Ma l’atmosfera cambia quando la Turani fa per avvicinarsi alla folla di fan in attesa dietro le transenne: Paola si avvicina in maniera carina, probabilmente per dispensare selfie e autografi, ma dalla folla presente non arriva alcuna richiesta. Pochi istanti dopo, l’influencer torna al suo posto sul tappeto rosso. Il video del momento è già diventato virale sui social.

Modella e influencer bergamasca, Paola è molto popolare sui social. Il suo profilo Instagram conta infatti 2 milioni di follower. Ha cominciato a lavorare nel campo della moda fin da giovanissima, dopo essere stata notata da un talent scout francese quando aveva appena 16 anni. Negli anni, ha sfilato o prestato la propria immagine per brand quali Calvin Klein, Versace, Dior, L’Orèal Paris, Calzedonia, Twinset, Morellato, Tim, Sephora, Divani & Divani e diversi altri. Per la televisione, dov’è meno nota che sui social, ha partecipato a Detto Fatto e a Miss Italia. Ha inoltre avuto un’esperienza da doppiatrice per il film Disney Pixar Soul.