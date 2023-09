Lo scorso agosto si era verificata una nuova crisi tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Dopo la storia avuta con Valentin Alexandru, la ballerina, nell’autunno 2021, è tornata insieme al professore di Amici. I due avevano ufficializzato il ritorno di fiamma con un bacio durante il talent show di Maria De Filippi e con un’intervista al settimanale Chi.

A raccontare l’ultima crisi scoppiata era stata Deianira Marzano che, su Instagram, aveva pubblicato l’indiscrezione di una “fonte”: “Confermo, si sono lasciati. Sono rientrati separatamente dalla Sardegna, lei muta e lui scappato in Sicilia”. Pochi giorni prima si era parlato di una lite piuttosto accesa, verificata in un ristorante di Villasimius, in Sardegna, in compagnia di alcuni amici. Dopo la lite, sembra che la ballerina abbia lasciato il gruppo amareggiata e che non si sia fatta problemi ad andarsene senza il compagno: “Tocca camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada”.

Ma, nelle ultime ore, pare che tra Francesca e Raimondo sia tornato il sereno. Infatti, a corredo di una foto pubblicata su Instagram, la ballerina ha scritto “Per sempre” con l’emoji di un cuore, e Todaro ha commentato con un cuore rosso. Pace fatta, dunque?