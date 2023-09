Ieri sera, tantissimi personaggi hanno partecipato al matrimonio di Eugenio Scotto, talent scout dei vip, e Cecilia Malannino. Alla cerimonia erano presenti tantissimi nomi celebri: da Fedez a Chiara Ferragni, da Francesco Facchinetti a Federico Rossi, da Paola Di Benedetto ad Aurora Ramazzotti.

Dopo il rito, gli ospiti vip si sono letteralmente scatenati. Il primo ad esibirsi è stato Francesco Facchinetti che dopo aver intonato la sua hit Il Capitano, si è gettato in piscina. A seguirlo Fedez, che ha iniziato a cantare prima le sue hit di successo da solo, poi accompagnato dalla voce della moglie Chiara. In pochi istanti, la festa del matrimonio si è trasformata in un vero e proprio concerto.

In fontana nomi celebri della musica italiana come Federico Rossi, gli Zero Assoluto (gruppo formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci), Nesli e il rapper Bresh. Presenti anche Chiara Biasi e Mattia Stanga. Tutti si sono divertiti con gli amici a cantare le hit di successo intonate dagli invitati.