X Factor tornerà in onda su Sky Uno con una nuova edizione a partire da giovedì 14 settembre. Quest’anno ci sarà il ritorno di Morgan in giuria al posto di Rkomi, mentre sono stati confermati Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Conferma anche per Francesca Michielin, che sarà nuovamente alla conduzione. Tuttavia, pochi minuti fa, la cantante ha annunciato su Twitter che è stata costretta ad annullare le ultime date del tour per via di un problema di salute.

“Vi scrivo perché un anno fa un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenza costante del doloro, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità.

Sia chiaro, ci sono problemi più gravi del mio, ero e sono una persona molto fortunata e ho affrontato questo disagio con lo spirito più propositivo possibile, e il tour, in modo particolare con la vostra presenza, mi ha dato un’energia incredibile. Purtroppo questi dodici mesi, nonostante diversi tentativi, il problema non è rientrato. Anzi, ho dovuto fare un intervento abbastanza invasivo – un mese fa – perché non avevo alternative. Ma, anche se a malincuore, l’ho accettato, proprio perché a quanto pare era questo l’unico percorso percorribile per tornare a stare meglio. Ho dovuto interrompere il tour per un mese in modo da tornare in forma.

L’intervento è riuscito benissimo, e negli ultimi dieci giorni sono tornata lentamente a fare musica. Provando a fare il consueto training vocale, ho avvertito dei dolori addominali sempre più importanti, che si sono intensificati e sono diventati insostenibili. Pensavo sarebbero rientrati, che era tutto normale, ma ogni giorno stavo sempre peggio.

Veniamo a oggi, venerdì. I medici, dopo diverse visite, mi hanno detto che mi devo fermare più del tempo inizialmente suggerito. E non immaginate la tristezza e la frustrazione che mi ha provocato questa notizia. Secondo loro non è il momento opportuno per tornare sul palco e ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro. Quindi sono qui per scusarmi con voi, con tutta me stessa, perché mi trovo costretta ad annullare anche le ultime date del tour estivo e i prossimi impegni. Spero che rimarrete al mio fianco perché forse, oggi, ne ho bisogno più che mai. Vi voglio bene”.