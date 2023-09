Si scaldano i motori in vista della nuova edizione del Grande Fratello. Lunedì 11 settembre, il reality show condotto da Alfonso Signorini debutterà in prima serata su Canale 5. Al fianco del conduttore ci saranno Cesara Buonamici nelle vesti di unica opinionista, e Rebecca Staffelli, che prenderà il posto di Giulia Salemi alla postazione social.

I primi tre vip ad essere stati ufficializzati sono stati Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, mentre i tre nip sono Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan i quali, però, non sono del tutto estranei al mondo dello spettacolo e dei social. La prima è una fotografa piuttosto conosciuta nel mondo dello showbiz, il secondo è un modello seguito anche da Giorgia Soleri, e la terza è un’eco-influencer che vanta oltre centomila followers. Proprio per tale ragione, il popolo social ha iniziato a mugugnare, e in molti hanno sottolineato come questi nip, o presunti tali, in realtà abbiano già diversi agganci con il mondo dello spettacolo.

In merito a Beatrice Luzzi, l’ex Eva Bonelli dell’amatissima soap opera Vivere, è emerso un retroscena. A rivelarlo è stata una follower di Deianira Marzano: “Ho letto che al GF ci sarà Beatrice Luzzi. L’ho avuta tre anni nella chat delle mamme e ti dico che è veramente ‘particolare’. E’ riuscita a litigare con tutti, professori compresi. Mo sa che darà grandi soddisfazioni”.