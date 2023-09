Quando Ivana Mrazova ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di “ex” di Luca Onestini, in molti credevano che tra i due potesse scoccare nuovamente la scintilla. Una speranza che, tuttavia, è andata via via affievolendosi con il passare del tempo, ed è definitivamente tramontata quando la modella di origini ceche, in un’intervista dello scorso luglio, ha ammesso di essere single.

In realtà, secondo i beninformati, non è mai esistita una possibilità concreta che Luca e Ivana potessero tornare insieme. A sostenere questa tesi anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che è sempre stata dell'idea che la Mrazova abbia sempre illuso ai fan: “Continua ad illudere le fan. Nelle sue risposte ha detto anche che passerò tutto luglio in vacanza con gli amici e tutto agosto in Repubblica Ceca. Luca è l’ultimo dei suoi problemi. Si ricorda di lui solo per avere un minimo di rilevanza, altrimenti non la seguirebbe nessuno”.

Ma, nelle ultime ore, un dettaglio non è passato inosservato ai fan più attenti dell’ormai ex coppia. Luca Onestini, infatti, domenica 10 settembre, condurrà la serata di presentazione di un noto brand di abiti da sposa, e a sfilare in passerella sarà proprio Ivana Mrazova. E’ evidente che si tratta di lavoro, ma i seguaci dei due ex vipponi, i cosiddetti Luvana, sperano che possa accadere anche altro. Difficile fare ipotesi, ciò che è certo è che entrambi sono single e, almeno per il momento, non ci sono segnali che lasciano presuppore un possibile ritorno di fiamma.