Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati in un luogo significativo che per loro rappresenta moltissimo nella loro storia d’amore. La coppia, infatti, lo scorso anno è stata protagonista di uno dei momenti più iconici ed emozionanti della Mostra del Cinema di Venezia. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si inginocchiò sul red carpet per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo, e anche quest’anno i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono stati ospiti della kermesse.

Ma negli ultimi giorni è inevitabilmente cresciuta la preoccupazione dei loro fan. Dopo i rumor in merito ad una presunta crisi, Sophie era uscita allo scoperto ammettendo che lei e Alessandro stanno attraversando un momento difficile. Ma, allo stesso tempo, entrambi sono intenzionati a superare le difficoltà per il bene della loro bambina, la piccola Céline Blue. Il red carpet a Venezia è stato un modo per mostrarsi affiatati e pronti a superare la crisi, ricominciando proprio da un luogo così importante per loro.

Proprio come a Venezia 2022, dove avevano calcato il red carpet in total black, anche quest'anno Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno puntato sull'intramontabile eleganza del nero. La bionda influencer ha scelto un abito da sera nero di Giorgio Armani senza spalline, con ricami scintillanti e rouche sul corpetto. Lo ha abbinato a un paio di décolleté dello stesso colore. In nero anche Alessandro Basciano, smoking di Carlo Pignatelli con camicia bianca e papillon. I fan della coppia, i cosiddetti Basciagoni, sperano che tra i loro beniamini il peggio sia passato.