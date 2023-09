Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati due dei protagonisti della penultima giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno sfilato sul red carpet più ambito del mese di settembre, e sono apparsi sorridenti, felici e affiatati. I numerosissimi fan della coppia attendevano questo momento da mesi e, almeno per il momento, possono stare tranquilli.

Oriana Marzoli si è presentata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia indossando una tutina super attillata, chiara e ricoperta di brillantini, un outfit che ha sicuramente messo in mostra le sue curve mozzafiato. La modella venezuelana ha posato davanti ai fotografi che continuavano a chiamarla per rubarle uno scatto e, insieme a lei, c'era anche il fidanzato Daniele Dal Moro. L’imprenditore veneto ha optato per il classico smoking e, anche se, di solito, è restio alle manifestazioni di affetto in pubblico, questa volta, non ha esitato a baciare la sua Oriana davanti a tutti i presenti. I fan degli Oriele (che li hanno portati in tendenza su Twitter con l’hashtag orieleXvenezia80) non potrebbero essere più felici di così.

Quindi, sembra proprio sia tornato il sereno tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che, negli ultimi mesi, dopo essere usciti dalla Casa più spiata d'Italia, si sono presi e lasciati circa sette volte. Alcuni, infatti, pensano che la loro sia una strategia per aumentare la visibilità sui social, anche se i due hanno sempre smentito questa versione. Ma con i due ex vipponi non si può mai stare tranquilli, e basta davvero un nulla per far scoppiare l’ennesimo drama.