Antonella Fiordelisi ha sfilato sul red carpet in occasione della penultima giornata della Mostra del Cinema di Venezia. Per l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip non è di certo una novità, infatti è già alla sua terza partecipazione.

“Ogni volta è un’emozione diversa, è sempre emozionante fare questa cosa – ha raccontato l’influencer campana a Tag24 -. Mi ha aiutato la mia amica Deborah e mi ha consigliato per il vestito. Ho pensato ad una cosa semplice, un colore acceso che mi piace ed ovviamente il raso”.

Negli ultimi dodici mesi, per l’ex vippona sono cambiate tantissime cose. La sua partecipazione al reality show di Canale 5, infatti, le ha portato in dote una grande notorietà, oltre che un esercito di fan che la adorano e la supportano in ogni sua scelta: “Sicuramente è cambiato tanto il rapporto con il pubblico che prima ha iniziato a capirmi e poi a conoscermi. Questa è la mia vittoria più grande perché hanno visto tutto di me. Non ci sono segreti. Nulla di nulla. Penso che grazie a questo programma molte persone si sono immedesimate in me in alcuni aspetti del mio carattere. C’è tanta gente che mi ha capita”.

Durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, Antonella ha vissuto una travolgente storia d’amore con Edoardo Donnamaria, giunta ai titoli di coda dopo poco più di sette mesi. Proprio in merito alla sua vita privata, la Fiordelisi ha chiarito: “Devo ammettere che ogni volta che esco con un amico succede un casino, escono articoli su un presunto fidanzato. La vita privata in questo momento – anche se con il passare del tempo sarà più semplice da gestire – è complicata perché mi accostano a chiunque. Devo abituarmi, anche se forse un po’ mi sono già abituata. Normale dopo un programma televisivo, ci sta. Sono single”.

Infine, l’ex vippona ha parlato dei suoi progetti lavorativi futuri, annunciando il suo ritorno in tv: “Gf Vip Party no, ma può essere che mi vedrete in televisione. Ballando con le Stelle? Magari tra qualche anno sì, perché no. Poi a me piace ballare”.