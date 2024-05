Per la prima volta la famosa attrice turca Demet Özdemir, protagonosta insieme a Can Yaman della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, rilascia un’intervista ad una rivista turca.

Il suo divorzio da Oğuzhan Koç è da un po' di tempo un tema caldo in Turchia e in altri Paesi.

Uno stralcio dell'intervista di Demet

C’è un vuoto nel tuo cuore?

"Quel vuoto è riempito con altre cose. Amo moltissimo il mio lavoro, la mia famiglia e la natura. Se si cerca qualcosa da amare in realtà si trova molto. Il mio pubblico per esempio. Loro capiscono la passione, la capacità di stare insieme e i legami familiari. Sono sentimenti che vengono trasmessi perfettamente al pubblico”.

C'è un personaggio che vorresti interpretare nei tuoi sogni?

"Mi piace provare tutto, quindi ogni anno penso a qualcosa di diverso. Sto cercando altre storie di donne”.

Hai progetti per il futuro?

“Al momento ci sono molte proposte ma nessuna certezza al riguardo. Ho bisogno di ritrovare me stessa. Dopo il mio divorzio ho dovuto un attimo fermarmi e pensare cosa voglio dalla vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Forse è stato fatto tutto frettolosamente. La fantasia e la realtà non sempre coincidono. Ma non mi pento di nulla. Rifarei tutto di nuovo. Oğuzhan sarà sempre una persona fondamentale per me e spero che un giorno noi possiamo diventare amici”.

Belle parole quelle di Demet nei confronti del suo ex marito, il quale recentemente ha pubblicato un nuovo album. I più attenti e i fan cercano di capire se ci sia qualche brano dedicato a Demet, ma non sembra ci siano segnali in tal senso.

Qualcosa però potrebbe cambiare. I due hanno comprato casa al mare e saranno presto vicini. Riusciranno ad essere perlomeno amici?