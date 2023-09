Ieri, sabato 9 settembre, Francesca Ferragni ha sposato il suo compagno Riccardo Nicoletti. I due, già genitori del piccolo Edoardo, nato nel 2022, si sono scambiati il fatidico “Sì” per poi festeggiare alla presenza di amici e familiari al Castello di Rivalta, location da sogno in provincia di Piacenza. Ma non tutti gli invitati hanno apprezzato…

Nelle ultime ore, infatti, ha fatto discutere infatti un video trapelato dai profili social degli invitati. Le immagini raccontano l’arrivo degli sposi nell’area adibita alla cena. Mentre tutti sono già seduti a tavola, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti fanno il loro ingresso trionfale. Tutti applaudono, urlano di entusiasmo e fanno video, tranne Fedez, che sembra restare impassibile e immobile davanti alla scena seduto a tavola, senza nemmeno voltarsi. La scena si è ripetuta anche durante la cena nuziale. La cosa è stato notato anche moltissimi internauti, che via Twitter hanno chiesto spiegazioni a Chiara Ferragni (che ovviamente non ha risposto).

Presente, come membro ufficiale della famiglia, anche il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, Matteo Napolitano, già battezzato come cognato della coppia. Per il resto i dettagli trapelati dalla festa sono stati davvero pochi, e la cerimonia si è svolta per lo più in maniera intima e privata. La stessa Chiara Ferragni ha pubblicato una manciata scarsa di stories sulla giornata, senza parlare di Fedez, che sui suoi social non ha nemmeno menzionato l’evento.