Domani, lunedì 11 settembre a partire dalle ore 14, Caterina Balivo tornerà su Rai Uno con il nuovo programma La volta buona. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, la conduttrice campana ha svelto cosa devono aspettarsi i telespettatori dalla trasmissione.

“Faccia a faccia con personaggi noti (il primo è Tullio Solenghi, ndr) e persone comuni che racconteranno storie vere, compresa la loro volta buona. Con un divano a ferro di cavallo cercheremo di ricreare un’atmosfera familiare. Daremo spazio all’attualità, alla cronaca bianca, alla musica dal vivo e alle fiction. Ci sarà anche un giovane esperto di social. E poi Umberto Broccoli, Enzo Miccio…”.

Lo scorso luglio, Lorella Cuccarini aveva dichiarato che le era stata offerta la possibilità di tornare in Rai con un programma nella fascia oraria de La volta buona: “Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano”.

Nell’intervista a Il Messaggero, a Caterina Balivo è stato chiesto se le ha dato fastidio quanto dichiarato dall’insegnante di Amici, e lei ha replicato un un’elegante stoccata: “Se mi ha dato fastidio? Una come lei può fare quello che vuole: è bravissima. Certo, Romina Power, alla quale nel 2005 chiesero prima di me di fare Festa italiana, non l’ha mai detto. È una questione di stile”.