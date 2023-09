Ieri sera, Micol Incorvaia ha festeggiato il suo trentesimo compleanno in un locale di Milano in compagnia di amici e parenti. Il party aveva come tema il colore rosa, lo stesso colore del vestito dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, della torta e dei gadget decorativi posizionati sui tavoli.

Presenti alla festa, oltre al fidanzato Edoardo Tavassi, alla sorella Clizia Incorvaia e al compagno Paolo Ciavarro, anche alcuni ex vipponi: Giaele De Donà, una delle migliori amiche di Micol, Ivana Mrazova, Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese.

Grandi assenti, invece, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, reduci dal red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. I rapporti tra Micol e l’ex tronista di Uomini e Donne sono praticamente inesistenti dopo quanto accaduto durante la famosa litigata in Sardegna (che aveva provocato una delle rotture tra gli Oriele), alla quale sono seguite alcune affermazioni piuttosto pesanti di Daniele nei confronti della Incorvaia. Oriana, invece, è tornata in Spagna per partecipare al matrimonio di una sua cara amica. E’ ipotizzabile che Micol sapesse dell’assenza della modella venezuelana, che di certo non poteva mancare alle nozze di Marta.