Dopo una lunga e meticolosa preparazione e una cerimonia blindata, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno pronunciato il fatidico “Sì, e lo hanno fatto alla presenza di parenti ed amici accorsi al Castello di Rivalta, location in provincia di Piacenza scelta dalla coppia per festeggiare il giorno più bello della loro vita.

Pochissimi i dettagli sull'evento per esplicita volontà degli sposi che, a differenza di quanto successo alle nozze di Chiara Ferragni e di Fedez a Noto, hanno voluto mantenere un profilo il più basso possibile. Il diktat è stato osservato anche da Chiara, che ha centellinato i post relativi al matrimonio limitandosi a uno scatto che la ritrae insieme alle sorelle Francesca, la sposa, e Valentina oltre a un altro in cui Francesca si fa sistemare i capelli prima di sfilare davanti al suo futuro sposo. Una precauzione ulteriore è stata quella di oscurare i vetri del Castello di Rivalta per evitare che i paparazzi e i curiosi potessero sbirciare al di là delle finestre, facendo sì che il giorno speciale di Francesca Ferragni e di Riccardo Nicoletti fosse solo per loro.

“L'abito da sposa di Francesca, così come quello delle sorelle, della mamma Marina Di Guardo e delle donne più vicine a lei, è stato firmato da Atelier Emé, mentre Riccardo Nicoletti ha indossato le creazioni firmate da Luigi Bianchi, stesso brand cui sono ricorsi anche il papà di lui, Luciano, il fratello e il figlio Edoardo – si legge su Vanity Fair -. La cerimonia è stata organizzata dalla wedding planner Ilaria Badalotti, che ha trasformato il Castello di Rivalta in una location da favola per accontentare i gusti sia di Francesca Ferragni che dello sposo, mentre la torta nuziale è stata realizzata dalla pasticceria Ramperti di Cermenate (Como), che la coppia conosce bene perché le aveva commissionato a giugno la torta del primo compleanno del piccolo Edoardo”.

A diverse ore dalla conclusione della cerimonia, il clan Ferragni ha però iniziato a condividere sui social foto e video del matrimonio. Uno, in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti. Mentre Chiara e Valentina, le due damigelle, si dirigono mano nella mano verso l’altare, la seconda inciampa lungo il percorso e rischia di cadere. Un piccolo imprevisto, che tuttavia non ha guastato in alcun modo il clima festoso del matrimonio.