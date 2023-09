Dopo essersi lasciati durante la pandemia, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono ritrovati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la breve convivenza nella Casa più spiata d’Italia, l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca si sono riavvicinati, tanto da lasciar ipotizzare un possibile ritorno di fiamma. Ma da quando il reality è terminato, tranne in rarissime occasioni, nessuno dei due ha più parlato della loro vita sentimentale. Lo scorso giugno, Ivana si è limitata a dire che Luca fa ancora parte della sua vita, ma è rimasta abbastanza vaga. Poi, lo scorso luglio, l’ex vippona ha confessato di essere single.

Luca e Ivana insieme ad un evento in Sicilia

Ieri, Onestini ha presentato l’evento “Dimmi di sì, Noto Bride”, e a sfilare in abito da sposa c’era proprio la sua ex fidanzata. E, ovviamente, i presenti hanno immortalato i due insieme sul palco. La reunion di Luca e Ivana, seppur dovuta esclusivamente a motivi di lavoro, ha riacceso la speranza dei fan dell'ex coppia, che non hanno mai perso le speranze di rivederli nuovamente felici e innamorati.

Lo scorso aprile, durante un’ospitata a Casa Chi, Luca aveva parlato della possibilità di tornare con Ivana: “Quando lei è entrata in Casa è stata un'emozione forte, è una persona molto importante per me. Abbiamo recuperato il rapporto che non avevamo più, è stata una forte emozione, la più forte vissuta nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Però ora voglio godermi la privacy, non escludo il ritorno ma tutto con molta calma. Dobbiamo capire tante cose insieme, senza fretta, senza pressioni e senza dover giustificare cosa facciamo. La nostra vita ora è libera, vediamo insieme cosa fare, con molta serenità”.