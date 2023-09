Alfonso Signorini e Cesara Buonamici sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dove hanno parlato dell’imminente debutto della nuova edizione del Grande Fratello, in onda a partire da domani, lunedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5.

La storica conduttrice del Tg5 ha raccontato le emozioni della vigilia: “Mi appoggerò ad Alfonso perché sono abbastanza terrorizzata. Man mano che si avvicina il momento l’ansia sale parecchio. Continuerò a fare il Tg5 e ringrazio l’azienda e il mio direttore perché lo amo molto, unirli è una cosa molto bella”.

Alfonso Signorini ha poi svelato alcuni retroscena sulla nuova edizione: “Ritorniamo alle origini, non solo nel nome ma anche nel format. Cioè, abbiamo voluto dare, complice chiaramente anche i suggerimenti dell’editore che sono stati preziosi, un ritorno alla normalità, c’era un gran bisogno di normalità. Quindi, il punto di forza del programma a mio parere sono proprio le persone comuni che ritornano alla grande, hanno delle storie bellissime da raccontare, hanno tanta voglia di raccontarsi e di ascoltare. Non è gente che vive con lo smartphone in mano, non hanno tempo per i social perché devono lavorare. Esiste ancora per fortuna un’Italia fatta di persone che si svegliano alle sei del mattino per andare a lavoro, che vivono la loro quotidianità guardando e parlando alle persone.

I concorrenti saranno 24. Abbiamo ufficializzato solo tre concorrenti noti e tre concorrenti comuni, quindi domani ci saranno tanti volti che entreranno nelle case degli italiani. Sarò curioso vedere come le persone comuni interagiranno con i vip, considerate le diverse abitudini. Una cosa che ho visto è che molti mi hanno detto ‘ma avevate detto che non erano social’, ma ce ne sono alcuni che i social non li hanno. C’è un macellaio di 23 anni che non ha Instagram, alcuni invece li usano per lavorare”.