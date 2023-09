La crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, in merito alla quale si è espresso anche Fabrizio Corona svelando alcuni retroscena inediti, ha catalizzato la cronaca rosa nell’ultima settimana. Riguardo la sovraesposizione mediatica a cui sono stati sottoposti i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è intervenuta Natalia Paragoni, che pare aver lanciato una frecciatina velata ai Basciagoni.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto ad alcune curiosità dei followers, tra cui quella relativa alle litigate tra lei e Andrea Zelletta, diventati da poco genitori della piccola Ginevra. La risposta di Natalia ha spiazzato tutti, perché è parsa come una stoccata a Sophie e Alessandro.

“Noi siamo stati sempre molto uniti, non abbiamo avuto grandi crisi. Se fosse mai successo, sarebbe stata una cosa molto privata. Noi non facciamo teatrini o cose varie tanto per… Noi non abbiamo mai usato i nostri problemi per farci pubblicità. Ecco perché non sapete”.