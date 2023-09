Dopo la rottura durante il falò di confronto a Temptation Island, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono rincontrati durante la prima puntata di Uomini e Donne (lei era con Igor Zeetti e lui con Greta Rossetti).

Perla Vatiero asfalta Mirko Brunetti: "Una grande delusione"

La giovane campana ha criticato le scelte dell’ormai ex fidanzato, che ha definito come una grande “delusione”: “Come ho passato la mia estate? Alcuni giorni con Igor, poi mi sono presa del tempo per me, ho fatto una vacanza con le mie amiche e poi sono stata con la mia famiglia. Avevo bisogno di tempo per riflettere e pensare a cosa voglio fare adesso. No so come ci si possa buttare a capofitto in una nuova relazione dopo averne chiusa una di anni. Con Igor però va bene.

Per me è una cosa vergognosa non aver avuto un confronto. Dopo 5 anni di relazione e 4 di convivenza è brutto arrivare a questo. Brutto non aver avuto un confronto non aver avuto un confronto senza telecamere. Invece siamo qui davanti a tutti. Il confronto non l’abbiamo avuto perché lui ha subito raggiunto la persona con cui sta adesso. Dopo una storia così lunga era giusto parlarsi in privato prima.

Io non avrei mai fatto quello che ha fatto lui per rispetto della nostra relazione. Lui è stato pessimo anche per i toni che ha usato con me. Non devo dire pessimo? – ha proseguito Perla –. Credimi Maria è molto difficile. Ho anche rabbia con me stessa. Dopo tutto quello che ho fatto è andato a finire tutto. Lui non ha avuto tatto nei nostri confronti. Lui per me è stata una grande delusione.

Io ti sono piaciuta per cinque anni, il mio carattere ti è piaciuto e ti è servito! E adesso mi denigri però. Adesso sembra che hai 18 anni ed è la prima volta che ti sei innamorato. Ma dai io non ho proprio parole”.