Sossio Aruta, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha rilasciato una lunga intervista a Lollo Magazine, nella quale si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa.

Sossio, terminata la sua lunga carriera da calciatore in diverse categorie (ha partecipato anche al reality “Campioni – Il sogno"), oggi allena le giovanili della Virtus Taranto. Tra alti e bassi, l’ex cavaliere originario di Castellammare di Stabia è ancora legato sentimentalmente a Ursula Bennardo, conosciuta proprio durante la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi. Dalla loro relazione, nel 2019, è nata la loro primogenita Bianca.

La storia con Ursula Bennardo

“Con Ursula va bene, ma il nostro rapporto è ‘da cani e gatti’, siamo totalmente diversi e con i caratteri forti ma ci sopportiamo e ci sopporteremo fino a quando l'amore supererà tutti gli ostacoli. Questo matrimonio con dispiacere, e non per mia volontà, ad oggi non sa da fare! Il mio rapporto con il mondo del calcio è vivo, presente e lo sarà per tutta la vita, da calciatore ad allenatore. Da sportivo a osservatore delle partite, insomma morirò di calcio. Oggi alleno gli allievi della Virtus a Taranto e giocherò nel campionato amatoriale over”.

Sossio Aruta distrugge Ida Platano e Armando Incarnato

Sossio Aruta, poi, ha parlato anche di alcuni suoi ex “colleghi” di Uomini e Donne, da Ida Platano a Armando Incarnato, passando per Barbara De Santi: “Alessandro Vicinanza non lo conosco, non lo giudico; Ida e una persona falsa e costruita, rappresenta la donna di cui non mi fiderei mai nella vita, la sua amicizia con Gemma è solo per convenienza è calcolatrice e furba. Purtroppo, queste sono le persone che vanno avanti nel mondo della tv, del calcio ovunque".

Armando era ora che rimanesse a casa, lui rappresenta quella parte di partecipanti che hanno pensato solo alla visibilità e mai a trovare l'amore in più i suoi modi nei confronti delle donne e non solo, hanno superato il limite della decenza. Barbara De Santi la conosco bene, non troverà mai l'amore, quindi sarà un'altra perdita di tempo per il programma. Lei per il trash va più che bene”.