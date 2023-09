Alcuni minuti fa, Daniele Dal Moro ha scritto su Twitter un’offesa rivolta ad una persona che non ha capelli: “Pelato infame”. Con chi ce l’ha il fidanzato di Oriana Marzoli? La risoluzione del quesito è piuttosto semplice, ed ha un nome ed un cognome: Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini si scusa per il Gf Vip 7

Il conduttore del reality show di Canale 5, ieri è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in vista del debutto della nuova edizione del Grande Fratello (in programma questa sera, lunedì 11 settembre). Alfonso si è scusato con i telespettatori per quanto accaduto durante il Gf Vip 7, scaricando di fatto i vipponi: “Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta ‘risultate respingenti che quando vi guardo cambio canale’, un conduttore che dice una cosa del genere! Però era quello che pensavo. Anche l’azienda ha esposto le sue perplessità. Erano critiche giuste. Si è dato troppo spago alla volgarità espressiva e negli atteggiamenti. Questa è stata colpa nostra, ci metto io la faccia, mi scuso. Occorreva prendere le distanze da tutto questo”.

Daniele Dal Moro, che dal Grande Fratello Vip è stato squalificato proprio a causa di alcuni atteggiamenti aggressivi nei confronti di Oriana Marzoli, alcuni mesi fa, durante una live su Twitch, aveva rivelato di essere in causa con il reality: “Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post? Dissi ‘Prima o poi vi racconterò’. Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cogl***e. Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre”.