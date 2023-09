Forum torna in onda oggi, lunedì 11 settembre, su Canale 5. Il programma, appuntamento fisso delle reti Mediaset da quasi quarant’anni, vedrà alla conduzione ancora una volta Barbara Palombelli. La padrona di casa, dopo l’addio a Stasera Italia, quest’anno si dedicherà interamente al progetto.

Sebbene l’impianto del programma resterà lo stesso, ci saranno alcune importanti novità in questa stagione di Forum. Innanzitutto l’integrazione dell’intelligenza artificiale, tema di discussione da diversi mesi. A questa novità si aggiungerà quella della presenza dell'avvocato del minore, in relazione a vicende che riguardino casi familiari in cui sono appunto coinvolti dei minorenni. Due elementi che contribuiranno a completare un programma già molto seguito e che offriranno, inevitabilmente, spunti di riflessione che potrebbero uscire dai confini del programma e generare dibattito.Non ci sono novità, invece, in merito alla squadra di giudici, confermata in blocco: Francesco Foti, Melita Cavallo, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. In studio darà inoltre presente la giornalista Giulia Lea Giorgi e tornano anche Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odiscalchi, Ladislao Liverani, Roberta Fontana e Giulia Campesi.

Il ritorno di Edoardo Donnamaria

Da segnalare inoltre il ritorno di Edoardo Donnamaria, che dopo la sua lunga esperienza al Grande Fratello Vip, terminata con una squalifica a un passo dalla chiusura della settima edizione, la chiacchieratissima rottura con Antonella Fiordelisi e uno slancio nel panorama musicale (ha lanciato i singoli Il cielo stanotte e Piccolo sole), sarà di nuovo nel cast del programma che lo ha lanciato.

Pochi minuti fa, l’ex vippone ha pubblicato una storia mostrandosi nello studio di Forum. Con lui anche l’amico e collega Paolo Ciavarro.